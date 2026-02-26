Hasan Şaş, Galatasaraylı yıldızın kalemini kırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hasan Şaş, Galatasaraylı yıldızın kalemini kırdı

Hasan Şaş, Galatasaraylı yıldızın kalemini kırdı
26.02.2026 19:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Spor yorumcusu Hasan Şaş, Galatasaray'ın Juventus karşısındaki oyununu sert bir dille eleştirdi. Mario Lemina'nın performansını yorumlayan Hasan Şaş, ''Torreira maçta yok. Lemina hiç yok! Mümkünse de bundan sonra Lemina... Artık olur mu olmaz mı iyi baksınlar, benim söyleyecek bir şeyim kalmadı.'' dedi.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off etabında 5-2 kazandığı ilk maçın rövanşında Juventus'a 3-2 mağlup oldu. Spor yorumcusu Hasan Şaş, sporON YouTube kanalında sarı-kırmızılıların gösterdiği performansı yorumlayarak sert bir dille eleştirdi.

''KİMİN HATALARINI SAYAYIM''

Juventus'un skoru 4-0'a getirebileceğini ifade eden Hasan Şaş, "Kimin hatalarını sayayım. Tur atlamış bundan bir şeyler türeteyim diyorum, bir yandan da nasıl tur atlamışız diyorum. Maç 4-0 olabilirdi. Bundan sonraki maçlarda bir daha 3 farklı skoru yakalar mıyız? Çok zor!'' dedi.

''BİR OSIMHEN BİR BARIŞ''

Galatasaray'da iki futbolcunun performansına dikkat çeken Şaş, ''120 dakikada bir Osimhen bir Barış çıktı sahneye. Onlar elinden geleni yaptı. Onun dışında oynayan her oyuncu kötü olur mu! Birbirlerine bakamadılar ya! Birbirlerini uyaramadılar bile. 3 pas yapamıyoruz. Leroy Sane top kontrol edemiyor. İlkay pas yapması gereken yerde yapamıyor.'' sözlerini sar etti.

''LEMINA OLUR MU OLMAZ MI İYİ BAKSINLAR''

Sanchez penaltı pozisyonunun başlangıcında topuk pası yapıyorsun! Abdülkerim, Sanchez, Torreira maçta yok. Lemina hiç yok! Mümkünse de bundan sonra Lemina... Artık olur mu olmaz mı iyi baksınlar, benim söyleyecek bir şeyim kalmadı.

UEFA Şampiyonlar Ligi, Galatasaray, Hasan Şaş, Juventus, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hasan Şaş, Galatasaraylı yıldızın kalemini kırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlk maçı 2-0 kazanan Borussia Dortmund son saniyelerde yıkıldı İlk maçı 2-0 kazanan Borussia Dortmund son saniyelerde yıkıldı
Okul zilinin ilahi ile değiştirilmesine tepki gösteren vatandaş gözaltına alındı Okul zilinin ilahi ile değiştirilmesine tepki gösteren vatandaş gözaltına alındı
Elliot Anderson’dan Kadıköy atmosferi hakkında dikkat çeken sözler Elliot Anderson'dan Kadıköy atmosferi hakkında dikkat çeken sözler
Mesut Özil’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bir isteği var Mesut Özil'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir isteği var
Sinir krizi geçiren kadın, vatandaşlara saldırıp kendini yerlere attı Sinir krizi geçiren kadın, vatandaşlara saldırıp kendini yerlere attı
İran’ın uranyum zenginleştirme seviyesini yüzde 60’dan 3,6’ya düşürmeye hazır olduğu iddia edildi İran'ın uranyum zenginleştirme seviyesini yüzde 60'dan 3,6'ya düşürmeye hazır olduğu iddia edildi

19:49
Okul zilinin ilahi olmasına tepki gösteren veli serbest bırakıldı, yanlış anlaşıldım dedi
Okul zilinin ilahi olmasına tepki gösteren veli serbest bırakıldı, yanlış anlaşıldım dedi
19:38
Tam 8 isim Galatasaray’ı bekleyen büyük tehlike
Tam 8 isim! Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike
18:49
İbrahim Tatlıses, iki kişiye demediğini bırakmadı
İbrahim Tatlıses, iki kişiye demediğini bırakmadı
18:44
26 milyon doları masaya serdi, işçilerine “Taşıyabildiğiniz kadar alın“ dedi
26 milyon doları masaya serdi, işçilerine "Taşıyabildiğiniz kadar alın" dedi
18:41
Maçtan saatler sonra ortaya çıktı Ahmed Kutucu’dan Kenan Yıldız’a sürpriz hediye
Maçtan saatler sonra ortaya çıktı! Ahmed Kutucu'dan Kenan Yıldız'a sürpriz hediye
18:25
Kuzeyde gerilim bir anda yükseldi Rusya İHA’sına hemen müdahale ettiler
Kuzeyde gerilim bir anda yükseldi! Rusya İHA'sına hemen müdahale ettiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2026 20:04:10. #.0.4#
SON DAKİKA: Hasan Şaş, Galatasaraylı yıldızın kalemini kırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.