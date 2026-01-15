Hasan Şaş isyan etti: Alın, yeter ki oyuncu alın - Son Dakika
Hasan Şaş isyan etti: Alın, yeter ki oyuncu alın

Hasan Şaş isyan etti: Alın, yeter ki oyuncu alın
15.01.2026 11:49
Hasan Şaş, Galatasaray yönetimine transfer çağrısı yaptı ve ''Alın, yeter ki alın'' dedi. Lookman transferinin rekabeti yükselteceğini savunan Şaş, ''Icardi sakatlansa forvetin yok'' diyerek forvet rotasyonunu eleştirdi ve en az 3 sağlam santrfor gerektiğini vurguladı. Davinson Sanchez için de birebir savunmada yetersiz olduğunu söyledi.

Galatasaray'ın transfer gündemi tartışılmaya devam ederken, Hasan Şaş'tan dikkat çeken bir çıkış geldi. Şaş, SporON YouTube kanalında yaptığı değerlendirmede sarı-kırmızılıların kadro derinliğine ve rekabete ihtiyacı olduğunu vurgulayarak yönetime net bir mesaj verdi: "Al. Oyuncu al… Yeter ki alın."

LOOKMAN VURGUSU: GELİRSE HERKESİN ŞEKLİ DEĞİŞİR

Hasan Şaş, Galatasaray'ın gündemindeki Ademola Lookman üzerinden rekabetin önemine dikkat çekti. Şaş, "Lookman gelsin, yemin ediyorum oyuncuların şekli şemali değişir. Yedekte olsun, sahadakiler onun yedekte olduğunu bilecek" sözleriyle transferin takım içi motivasyonu artıracağını savundu.

"FORMAYI KAPTIRIRSAM" STRESİYLE REKABET ARTAR

Şaş, büyük takımlarda oyuncuların sürekli baskı ve rekabet içinde olması gerektiğini belirterek, sahadaki isimlerin "Ya formayı kaptırırsam" kaygısını hissetmesinin performansı yukarı çekeceğini dile getirdi. Savunma hattından örnek veren Şaş, "Sanchez, 'Kötü oynarsam burada oyuncu bekliyor' diyecek" ifadelerini kullandı.

"ICARDI SAKATLANSA FORVETİN YOK"

Hasan Şaş'ın en net eleştirilerinden biri forvet rotasyonuna geldi. Şaş, "Icardi sakatlansa forvetin yok" diyerek kadronun bu bölgede kırılgan olduğuna işaret etti. Galatasaray'ın, form durumu eleştirilen Icardi'ye fazlasıyla bağımlı hale geldiğini söyledi.

"EN AZ 3 SAĞLAM SANTRFOR OLMALI"

Şaş, büyük takım standardında forvet rotasyonunun iki kişiyle yürümeyeceğini vurgulayarak, "En az 3 sağlam santrforun olmalı" dedi. İlk 11'i zorlayacak, rekabeti yükseltecek transferlerin şart olduğunu ifade etti.

"ALIN… STOPERE DE, 8 NUMARAYA DA"

Şaş, sözlerinin sonunda transfer ihtiyacını pozisyon pozisyon sıraladı: "Stopere al, liberoya al, 8 numaraya al, kanat al, forvet al… Al. Yeter ki al." ifadeleriyle yönetimin geniş kapsamlı hamle yapması gerektiğini savundu.

SANCHEZ ELEŞTİRİSİ: BİREBİRDE HİÇ YOK

Savunma performansına da değinen Hasan Şaş, Davinson Sanchez için "Birebirde hiç yok… Sert değil, lider değil. Sanchez'in geriden lider olması lazım" sözleriyle eleştiride bulundu.

