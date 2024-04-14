Hasketbol Spor Kulübü Mersin Barosu\'nu mağlup etti

Erkekler Basketbol Bölgesel Ligi'nde yer alan Kayseri temsilcisi Hasketbol Spor Kulübü; evinde oynadığı ligin 6. hafta maçında Mersin Barosu Spor Kulübü'nü 83-63 yendi.
Geçtiğimiz hafta deplasmanda grubun güçlü takımlarından lider Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'a yenilen Hasketbol Spor Kulübü, evinde Mersin Barosu Spor Kulübünü 83-63 yenerek, moral buldu. Kulüp Başkanı Hasan Aksoyak, konu ile ilgili yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:
"Geçtiğimiz hafta deplasmanda grup lideri Gaziantep Belediyespor'a yenilmiştik. Ligin 6. haftasında evimizde Mersin Barosu SporKulübü ile karşılaştık. Rakibimiz geçen haftayı BAY geçmişti. Bu maçta hedefimiz mutlak galibiyetti. İlk çeyreği 21-14, 2. çeyreği 46-29 önde kapattık.. 3. çeyrek sonunda 70-50'lik skorla farkı 20 sayıya çıkarttık. Son çeyrekte tüm oyuncularımıza şans verme imkanı bularak sahadan 83-63 galip ayrıldık. Şimdi ara vermeden 21 Nisan Pazar günü deplasmanda oynayacağımız Çukurova Üniversitesi Gündoğdu Koleji Spor Kulübü maçının hazırlıklarına başlayacağız. Bu maçta da hedefimiz mutlak galibiyet olacak." - KAYSERİ
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