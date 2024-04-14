Hasketbol Spor Kulübü Mersin Barosu'nu mağlup etti - Son Dakika
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Hasketbol Spor Kulübü Mersin Barosu'nu mağlup etti

Hasketbol Spor Kulübü Mersin Barosu\'nu mağlup etti

Erkekler Basketbol Bölgesel Ligi'nde yer alan Kayseri temsilcisi Hasketbol Spor Kulübü, evinde oynadığı maçta Mersin Barosu Spor Kulübü'nü 83-63 yenerek moral buldu.

14.04.2024 11:15  Güncelleme: 11:21
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Erkekler Basketbol Bölgesel Ligi'nde yer alan Kayseri temsilcisi Hasketbol Spor Kulübü; evinde oynadığı ligin 6. hafta maçında Mersin Barosu Spor Kulübü'nü 83-63 yendi.

Geçtiğimiz hafta deplasmanda grubun güçlü takımlarından lider Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'a yenilen Hasketbol Spor Kulübü, evinde Mersin Barosu Spor Kulübünü 83-63 yenerek, moral buldu. Kulüp Başkanı Hasan Aksoyak, konu ile ilgili yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

"Geçtiğimiz hafta deplasmanda grup lideri Gaziantep Belediyespor'a yenilmiştik. Ligin 6. haftasında evimizde Mersin Barosu SporKulübü ile karşılaştık. Rakibimiz geçen haftayı BAY geçmişti. Bu maçta hedefimiz mutlak galibiyetti. İlk çeyreği 21-14, 2. çeyreği 46-29 önde kapattık.. 3. çeyrek sonunda 70-50'lik skorla farkı 20 sayıya çıkarttık. Son çeyrekte tüm oyuncularımıza şans verme imkanı bularak sahadan 83-63 galip ayrıldık. Şimdi ara vermeden 21 Nisan Pazar günü deplasmanda oynayacağımız Çukurova Üniversitesi Gündoğdu Koleji Spor Kulübü maçının hazırlıklarına başlayacağız. Bu maçta da hedefimiz mutlak galibiyet olacak." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Hasketbol Spor Kulübü Mersin Barosu'nu mağlup etti - Son Dakika

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