Günün diğer karşılaşmalarında erkeklerde 60 kiloda Mihraç Akkuş repesajda yenildi ve 7. oldu.

Cezayir'in Oran kentinde düzenlenen organizasyonun 4. gününde, 57 kiloda milli judocu Hasret Bozkurt, çeyrek finalde Bosna Hersekli Andjela Samardzic'i ipponla yendi. Yarı finalde Sırp Marica Perisic'e yenilen Hasret Bozkurt, bronz madalya için Kosovalı Flaka Loxha ile mücadele etti.

Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › 19. Akdeniz Oyunları - Son Dakika

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