19. Akdeniz Oyunları - Son Dakika
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19. Akdeniz Oyunları

29.06.2022 20:38
19. Akdeniz Oyunları

19. Akdeniz Oyunları'nına judo branşı kadınlar 57 kiloda Hasret Bozkurt, bronz madalya maçında Kosovalı rakibine kaybederek 5. oldu.

19. Akdeniz Oyunları'nına judo branşı kadınlar 57 kiloda Hasret Bozkurt, bronz madalya maçında Kosovalı rakibine kaybederek 5. oldu.

Cezayir'in Oran kentinde düzenlenen organizasyonun 4. gününde, 57 kiloda milli judocu Hasret Bozkurt, çeyrek finalde Bosna Hersekli Andjela Samardzic'i ipponla yendi. Yarı finalde Sırp Marica Perisic'e yenilen Hasret Bozkurt, bronz madalya için Kosovalı Flaka Loxha ile mücadele etti.

Flaka Loxha'ya altın skorda waza-ari ile 1-0 yenilen Hasret Bozkurt, oyunları 5. sırada tamamladı.

Günün diğer karşılaşmalarında erkeklerde 60 kiloda Mihraç Akkuş repesajda yenildi ve 7. oldu.

Oyunlarda judoda yarın kadınlar 63 kiloda Ayten Yeksan ilk turda İtalyan Nicolle D İsanto, 70 kiloda Minel Akdeniz ilk maçında Portekizli Joana Crisostomo; erkekler 73 kiloda Umalt Demirel ilk turda Suriyeli Hasan Bayan'la karşılaşacak. 81 kiloda Vedat Albayrak ise direkt çeyrek final karşılaşmasıyla madalya mücadelesi verecek.

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Kaynak: AA

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