Hatay\'da Dünya Kupası Sevinci

01.04.2026 01:28
Ali İflazoğlu, A Milli Takım'ın Dünya Kupası'na katılmasını gözyaşlarıyla kutladı.

Hatay'da, A Milli Futbol Takımının 2026 yazında düzenlenecek olan Dünya Kupası'na katılmasını kent meydanında tek başına göz yaşları içerisinde kutlayan Ali İflazoğlu, "Bizim en mutlu günlerimizden birisi, ben evlendiğim gün bile bu kadar sevinmemiştim" dedi.

A Milli Futbol Takımı, Kosova'yı 1-0 ile geçerek 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı. Hatay'ın Antakya ilçesinde A Milli Futbol Takımı'nın tarihi başarısını kutlamak isteyen Ali İflazoğlu, 25 kilometre yol kat ederek herkesten önce soluğu kent merkezinde aldı. Uzun bir süre tek başına marşlar söyleyerek mutluluk gözyaşları döken İflazoğlu'na bir süre sonra sayıları 15'i bulan bir grup vatandaş eşlik etti.

"Babam gelirken 'oğlum aklın başında mı' dedi"

Babasının 'oğlum aklın başında mı' söylemine rağmen 25 kilometre yol kat ederek kutlama yapmak için kent meydanına gelen Ali İflazoğlu, "24 yıldır bu günü bekliyoruz, bizlere bu gururu yaşatanlara ne kadar teşekkür etsek azdır. Biz özellikle Hataylı depremzedeler olarak böyle mutluluklara depremden sonra çok fazla ihtiyaç duyuyoruz. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Biz Türküz ve dünyanın neresinde olursak olalım, tek bir kişi kalsakta devlet kurarız. Bu yolun sonu şampiyonluk, biz inandık sizlerde inanın. Her zaman her yerde en büyük Türkiye. İlk geldiğimde sadece ben ve basın mensubu olarak sizler vardınız. Basın her zaman işin en iyisini yapar. Ben 25 kilometreden geldim ve ilk gelen bendim. Babam gelirken 'oğlum aklın başında mı' dedi. Ben bu gün sevinmeyeceksem ne zaman sevineceğim. Bizim en mutlu günlerimizden birisi, ben evlendiğim gün bile bu kadar sevinmemiştim" diye konuştu. - HATAY

Kaynak: İHA

