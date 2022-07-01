Hatay'da Footvolley Dünya Kupası Elemeleri başladı - Son Dakika
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Hatay'da Footvolley Dünya Kupası Elemeleri başladı

01.07.2022 11:36
Hatay'da Footvolley Dünya Kupası Elemeleri başladı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde Footvolley Dünya Kupası Elemeleri başladı.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde Footvolley Dünya Kupası Elemeleri başladı.

Gözcüler Plajı'ndaki ilk müsabakalarda Kolombiya ile Romanya, Moldova ile de İran karşılaştı.

Erkekler ve mix (kadın-erkek) olarak iki kategoride gerçekleşen organizasyona 12 ülkenin 49 sporcusu katılıyor.

Türkiye, Azerbaycan, Brezilya, Arjantin, İspanya, Romanya, Moldova, Pakistan, Hindistan, Kolombiya, İran ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden karşılaşmalara katılan ve elemeyi geçen takımlar, 24-29 Ağustos'ta Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilecek finallere gitmeye hak kazanacak.

Müsabakalar, yarın yapılacak maçlarla tamamlanacak.

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Dünya Footvolley Şampiyonası eleme maçları Hatay'da oynanacak Dünya Footvolley Şampiyonası eleme maçları Hatay'da oynanacak Arsuz, 'Dünya Footvolley Şampiyonası' Eleme Maçlarına Ev Sahipliği Yapacak Arsuz, 'Dünya Footvolley Şampiyonası' Eleme Maçlarına Ev Sahipliği Yapacak
Kaynak: AA

Kolombiya, Arsuz, Hatay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hatay'da Footvolley Dünya Kupası Elemeleri başladı - Son Dakika

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