Erkekler ve mix (kadın-erkek) olarak iki kategoride gerçekleşen organizasyona 12 ülkenin 49 sporcusu katılıyor.

Gözcüler Plajı'ndaki ilk müsabakalarda Kolombiya ile Romanya , Moldova ile de İran karşılaştı.

Kaynak: AA

Kolombiya, Arsuz, Hatay, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Hatay'da Footvolley Dünya Kupası Elemeleri başladı - Son Dakika

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