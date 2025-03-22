Hatay'da Ücretsiz POMEM ve BESYO Kursu Başlıyor

Hatay Büyükşehir Belediyesi, Yayladağı ilçesinde ücretsiz POMEM ve BESYO kursu başlatıyor.

Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin (HBB), Başkan Mehmet Öntürk'ün "Hatay'ın evlatlarına değer!" sloganıyla daha önce İskenderun ve Antakya'da hayata geçirdiği ücretsiz POMEM ve BESYO hazırlık kursları, Yayladağı'nda başlıyor. Gençlik ve eğitime yönelik geliştirdiği politikalarla hizmetlerine devam eden Büyükşehir Belediyesi, kariyer planlamaları doğrultusunda Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) sınavlarına hazırlanan gençlere yönelik ücretsiz hazırlık kurslarını sürdürüyor. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan ve kontenjan sınırı olmayan Yayladağı kurs programı, 24 Mart Pazartesi günü başlıyor. Yayladağı İlçe Stadyumu'nda düzenlenecek eğitimlere, 18-30 yaş arası Türk vatandaşı olan herkes başvurabilecek. Adaylar alanında uzman hocalar tarafından koordinasyon, çabukluk, sıçrama ve parkur antrenmanlarıyla sınavlara hazırlanacak. - HATAY