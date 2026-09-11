Hatay'daki Türkiye Badminton Şampiyonası'nda 473 sporcu mücadele etti, şampiyonlar belli oldu - Son Dakika
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Hatay'daki Türkiye Badminton Şampiyonası'nda 473 sporcu mücadele etti, şampiyonlar belli oldu

Hatay\'daki Türkiye Badminton Şampiyonası\'nda 473 sporcu mücadele etti, şampiyonlar belli oldu
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Hatay'da düzenlenen Türkiye Badminton Şampiyonası, 44 ilden ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden 473 sporcunun katılımıyla tamamlandı. Antakya Merkez Spor Salonu'nda 5 gün süren müsabakaların ardından tek erkeklerde Yiğitcan Erol, tek kadınlarda Zehra Erdem şampiyon oldu.

Hatay'da düzenlenen Türkiye Badminton Şampiyonası, sona erdi.

Türkiye Badminton Federasyonu, Büyükşehir Belediyesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen şampiyonada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanı sıra 44 ilden 473 sporcu mücadele etti.

Antakya Merkez Spor Salonu'nda gerçekleşen ve 5 gün süren müsabakalar sonunda tek erkeklerde Yiğitcan Erol, tek kadınlarda Zehra Erdem, çift erkeklerde Gökay Göl-Mert Seven, çift kadınlarda Irmak Rana Yemişen-Yağmur Tuana Yemişen ve karışık çiftlerde Gökay Göl-Nisa Nur Çimen, Türkiye şampiyonu oldu.

Şampiyona, başarılı sporculara madalya ve ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA

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