Dünyaca ünlü yarışçılar TransAnatolia'da buluşuyor

Hatay'dan 20 Ağustos'ta start alacak TransAnatolia Rally Raid'e uluslararası motorsporları dünyasından Fransız Xavier de Soultrait, İtalyan Federico Butto, Martino Albertini ve Alberto Bertoldi de yer alıyor.

Dünyanın en büyük ve zorlu rally raid yarışlarından TransAnatolia 12. yılında 20 Ağustos'ta Hatay'dan start alacak. Motosiklet, Quad, SSV, Otomobil ve Kamyon kategorilerinde 53 rally, 31 raid olmak üzere toplam 84 yarışçının katılacağı yarışlara, bu yıl Türkiye'nin yanı sıra İtalya, Fransa, İngiltere ve Hollanda'dan da katılım var. Öte yandan motosiklet Rally kategorisindeki katılımcılar arasındaki 15 yarışçı TransAnatolia'ya ilk kez katılacak.

Bu yıl daha önce çok kez Dakar Rally'sinde başarılara imza atmış ve bu organizasyona ikinci kez katılan Yamaha takımından Fransız Xavier de Soultrait KTM 690R motosikletiyle katılıyor. Yine TransAnatolia'da geçen yılın motosiklet kategorisi birincisi italyan Alberto Bertoldi de KTM 450 ile bu yıl yarışta yerini alacak. SSV1 kategorisinde ise italyan yarışçılar Federico Butto ve Martino Albertini ikilisi yer alacak.

Bu yıl kamyon kategorisinde altıncı kez katılan İtalyan Marino Mutti ve Andrea Mazzoleni ikilisi de Mercedes Unimog'ları ile yarışa renk katacaklar.

16 il sınırından geçilecek ve toplam 2.800 km'lik rotası olan yarışta, yarışmacıları bu yıl oldukça zorlu zirveler bekliyor. Yarış 27 Ağustos'ta Eskişehir'de sona erecek. - İSTANBUL