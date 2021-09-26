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Hatay-F.Bahçe maçında tartışılan pozisyona Rıdvan Dilmen yorumu: Benim gördüğüm açıdan penaltı - Son Dakika

Hatay-F.Bahçe maçında tartışılan pozisyona Rıdvan Dilmen yorumu: Benim gördüğüm açıdan penaltı

26.09.2021 17:37
Hatay-F.Bahçe maçında tartışılan pozisyona Rıdvan Dilmen yorumu: Benim gördüğüm açıdan penaltı, System.String[]

Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Hatayspor'la karşılaştı. Maçın ilk yarısında Kim Min-Jae'nin tartışmalı pozisyonunu değerlendiren Rıdvan Dilmen, "Kim Min-Jae'nin pozisyonu benim gördüğüm açıdan penaltı. Eline çarpıyor diye gözüküyor ama sonradan başka bir açı çıkar mı bilemiyorum" sözlerine yer verdi.

Fenerbahçe'nin deplasmanda Hatayspor'la karşılaştığı maçı Rıdvan Dilmen, TRT Spor ekranlarında yayınlanan %100 futbol programında yorumladı.

"ÇOK DOĞRU VE İSABETLİ BİR TRANSFER"

Karşılaşmanın ilk yarısına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Rıdvan Dilmen; Fenerbahçeli Kim Min-Jae hakkında övgü dolu ifadeler kullanırken, "Kim Min-Jae, tartışmasız Süper Lig'in en iyi stoperi. Çalım yemiyor ve topla da inanılmaz hızlı. Rakip kaleye kadar gidiyor. Çok doğru ve isabetli bir transfer " dedi.

"BENİM GÖRDÜĞÜM AÇIDAN PENALTI"

Karşılaşmanın ilk yarısında Kim Min-Jae'nin ceza sahası içindeki pozisyonu büyük tartışma yaratırken Rıdvan Dilmen, o pozisyona ilişkin de düşüncelerini paylaştı. Pozisyonu gördüğü açıdan penaltı olarak değerlendirdiğini belirten Dilmen, "Kim Min-Jae'nin pozisyonu benim gördüğüm açıdan penaltı. Eline çarpıyor diye gözüküyor ama sonradan başka bir açı çıkar mı bilemiyorum. Şöyle bir tez söylenebilir: Destek eline gelirse verilmez diye. Yavaş yavaş oynattım eli de yere gelmeden önce topla buluşuyor. Benim gördüğüm açıdan penaltı" ifadelerini kullandı.

Hatay-F.Bahçe maçında tartışılan pozisyona Rıdvan Dilmen yorumu: Benim gördüğüm açıdan penaltı

Spor Toto Süper Lig, Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hatay-F.Bahçe maçında tartışılan pozisyona Rıdvan Dilmen yorumu: Benim gördüğüm açıdan penaltı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Hatay-F.Bahçe maçında tartışılan pozisyona Rıdvan Dilmen yorumu: Benim gördüğüm açıdan penaltı - Son Dakika
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