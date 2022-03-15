Hataylı futbolcular Filipinler'de top koşturacak - Son Dakika

Hatayspor altyapısında top koşturan futbolcular Nazım Özcan, Arda Çınkır ve Mert Altınöz Filipinler'in süper ligi PFL'de top koşturacak.

Hataspor genç futbolcuları yetiştirmeye devam ediyor. Son olarak altyapıda top oynayan futbolcular Nazım Özcan, Arda Çınkır ve Mert Altınöz, Hataylı iş insanı Uğur Taşçı'nın sahip olduğu futbol kulübü Cebu FC'ye transfer oldu. Hatayspor altyapısında teknik direktörlük yapan Mehmet Kakil ve yardımcısı Levent Öztürk ile Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, bir araya gelerek bu transferlerin gerçekleştiğini bildirdi.

Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, transferin genç futbolcuların tecrübe kazanmaları için büyük bir fırsat olduğunu belirtti. Savaş, "Değerli sporseverler bugün Hatay adına ve futbol adına çok önemli bir gün. Filipinler'in Cebu FC takımına hem hoca hem yardımcı hoca hem de 3 tane sporcu gönderiyoruz. Hataylı iş insanı Uğur Taşçı, takımın sahibi. Hocalarımız ilk etapta Eylül ayına kadar bu takımı çalıştıracaklar. Hataylı gençlerimizi göndermenin gururunu yaşıyoruz. Hatay futbolu, Türk futbolu Filipinlere kadar uzanıyor. Orada her iki hocamıza ve gençlerimize başarılar diliyorum" diye konuştu. Hatayspor Yöneticisi Aydın Toksöz ve altyapı sorumlusu Mithat Baklacı, Başkan Savaş'a katkılarından dolayı teşekkür ederek transfer olan teknik ekip ve futbolcularına başarılar dilediler. - HATAY