(ANKARA) - Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Atakaş Hatayspor, Adana Demirspor'a 3-1 mağlup oldu.
Trendyol Süper Lig'de 17. hafta müsabakasında Atakaş Hatayspor Mersin Stadyumu'nda Adana Demirspor ile karşılaştı. Saat 20.00'de başlayan maçı Direnç Tosunluoğlu yönetti.
Mücadelenin açılış golünü Atakaş Hataspor'da Vincent Aboubakar 25. dakika kaydetti. İlk yarı 1-0 Hatayspor üstünlüğü ile tamamlandı. Karşılaşmanın 53. dakikasındasında Hatayspor'da Cengiz Demir gördüğü kırmızı kartla takımını sahada 10 kişi bıraktı. Adana Demirspor'da Semih Gürler 61. dakikada attığı golle maça eşitliği getirdi. 70. Dakikada Ozan Demirbağ Adana Demirspor'u 2-1 öne geçiren golü kaydetti. 75. dakikada sahneye çıkan Abat Ayımbetov Adana Demirspor'u mücadelede 3-1 öne geçiren golü attı.
Hatayspor'u 3-1 mağlup eden Adana Demirspor sahadan 3 puanla ayrıldı.
Son Dakika › Spor › Hatayspor, Adana Demirspor'a 3-1 Yenildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?