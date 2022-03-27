Hatayspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına devam etti - Son Dakika
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Hatayspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına devam etti

27.03.2022 18:36
Hatayspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına devam etti

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 4 Nisan Pazartesi günü sahasında Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 4 Nisan Pazartesi günü sahasında Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlılar, Osman Çalgın Tesisleri'nde yardımcı antrenör Özhan Pulat, yönetiminde çalıştı.

Futbolcular, antrenmanda pas ve dar alan çalışması yaptı. Basına kapalı gerçekleştirilen idman, 1 saat 45 dakika sürdü.

Hatayspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına devam etti

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Spor Toto Süper Lig, Adana Demirspor, Hatayspor, 4 Nisan, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Hatayspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına devam etti - Son Dakika


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