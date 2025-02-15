Hatayspor, Alanyaspor ile Karşılaşıyor - Son Dakika
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Hatayspor, Alanyaspor ile Karşılaşıyor

Hatayspor, 24. hafta mücadelesinde Alanyaspor ile Mersin'de karşılaşacak. Hedef galibiyet.

15.02.2025 10:17
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Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın Mersin'de Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.

Mersin Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.

Ligde çıktığı 22 maçta topladığı 10 puanla 18. sırada yer alan Hatayspor, rakip fileleri 23 kez havalandırırken kalesinde de 42 gol gördü.

Bordo-beyazlı ekip, teknik direktör Murat Şahin yönetiminde Alanyaspor karşısında galibiyet hedefliyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan maç 0-0 sona ermişti.

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Hatayspor, mersin, Futbol, Spor, Son Dakika

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