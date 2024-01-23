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Hatayspor, Alanyaspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı - Son Dakika
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Hatayspor, Alanyaspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Atakaş Hatayspor, Coredon Alanyaspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. 5. dakikada Rivas'ın golüyle öne geçen Hatayspor, ilk yarıyı 1-0 üstünlükle tamamladı.

Hatayspor, Alanyaspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı
23.01.2024 - 18:19,
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Stat: Mersin

Hakemler: Emre Kargın, Hüseyin Aylak, Bersan Duran

Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kerim Alıcı, Kilama, Recep Burak Yılmaz, Oğuzhan Matur, Fernandes, Hodzic, Görkem Sağlam, Dele-Bashiru, Rivas, Dadashov

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Lima, Aliti, Efecan Karaca, Leroy Fer, Lezama, Oğuz Aydın, Majileikwa, Coelho, Yusuf Özdemir, Hadergjonaj

Gol: Dk. 5 Rivas (Hatayspor)

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Atakaş Hatayspor, Coredon Alanyaspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

5. dakikada Hatayspor öne geçti. Görkem Sağlam'ın kullandığı köşe vuruşunda penaltı noktasına gelen topu Aliti uzaklaştırdı. Ceza sahası dışında topa gelişine vuran Rivas, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0

12. dakikada Görkem Sağlam, sol kanatta Rivas'ı gördü. Topla buluşan Rivas'ın ortası kaleci Ertuğrul Taşkıran'da kaldı.

24. dakikada Dadashov'un pasında sağ kanatta topla buluşan Fernandes, ceza sahası dışından sert vurdu. Meşin yuvarlak soldan auta gitti.

39. dakikada Alanyaspor etkili oldu. Topla buluşan Lezama'nın şutunda meşin yuvarlak savunmadan döndü. Ceza sahası dışında topla buluşan Coelho'nun sert şutunu ise Erce Kardeşler yumrukla uzaklaştırdı. Devam eden atakta Hatay ekibi tehlikeyi uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Hatayspor'un 1-0 üstünlüğüyle bitti.

Kaynak: AA
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