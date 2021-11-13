Hatayspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 20 Kasım Cumartesi günü Fraport TAV Antalyaspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı takım, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.
Basına kapalı yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanda futbolcular, şut, top kapma, pas ve dar alan çalışmaları gerçekleştirdi.
Kaynak: AA
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