Hatayspor, Başakşehir maçı için hazırlıklarını sürdürdü

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Mersin'de çalışmalarına devam eden Hatayspor, Başakşehir maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Hatayspor, Mersin Erdemli Atış Poligonu'nda Teknik Direktör Volkan Demirel yönetiminde yapılan 1 saat 15 dakika süren antrenmanda pas drili, taktik ve dar alan çalışması gerçekleştirildi. Hafta sonuna kadar çalışmalarını sürdürecek olan Hatayspor Süper Lig'in 34. haftasında Cumartesi günü Mersin'de Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. - MERSİN