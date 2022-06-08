Hatayspor Basın Sorumlusu Özat: "Önümüzdeki sezon hedefimiz ilk 10" - Son Dakika
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Hatayspor Basın Sorumlusu Özat: "Önümüzdeki sezon hedefimiz ilk 10"

08.06.2022 22:23

- Hatayspor Basın Sorumlusu Özat: "Önümüzdeki sezon hedefimiz ilk 10" A. Hatayspor Basın ve Dış İlişkilerden Sorumlu Başkan Vekili Mustafa Özat, amaçlarının önümüzdeki sezon için ilk 10 olduğunu söyledi.

- Hatay spor Basın Sorumlusu Özat: "Önümüzdeki sezon hedefimiz ilk 10"

HATAY - A. Hatayspor Basın ve Dış İlişkilerden Sorumlu Başkan Vekili Mustafa Özat, amaçlarının önümüzdeki sezon için ilk 10 olduğunu söyledi.

Atakaş Hatayspor basın mensuplarıyla bilgilendirme toplantısında bir araya geldi.

Geçtiğimiz sezonda amaçlarının ilk 10'da bitirmek olduğunu ve bu amaca ulaştıklarını belirten Hatayspor Basın ve Dış İlişkilerden Sorumlu Başkan Vekili Mustafa Özat, "İnşallah bu yıl amacımızdan hiçbir şekilde geri dönüş yok. Biz Atakaş Hatayspor yönetim kuruluyuz ve Hatayspor'uz. Önümüzdeki yıl amaçlarımızdan hiçbir vazgeçme yok. Aynı şekilde hem spor kamuoyuna yeni oyuncular kazandırmak, hem bize gelen teknik direktörlerin Süper Lig kapısını aralamak. Onunla birlikte Hatayspor'u daha güzel yerlere getirmek için var gücümüzle çalışmaktayız. Özellikle transfer çalışmalarına hiç ara vermez. Çok dinamik bir süreçteyiz. Bizim teknik direktör arayışımız da Ömer Erdoğan kardeşimiz ile yollarımızın ayrılmasından hemen sonra başladı" dedi.

"Yeni teknik direktörümüzle aynı ideallere ve ufuklara bakıyoruz"

Özat, Hatayspor'un geleceğini tahminlere bırakamayacaklarını belirterek, "Ayaklarımızı yere basmak zorundayız. Buna küçülme demiyorum. Bu durum küçülme değil. Buna vizyonu olmayanlar küçülme diyebilir. Ayağı sağlam yere basan, hesabını kitabını bilen, ekonomiyi bilen şunu demeli; ortama göre durum almaktır. Biz geçen yıl bu futbolcularla imza atarken dolar 6,5 liraydı. Bu gün 17,5 lira. Bizim bu kadar dolar gelirimiz yok. Bugün biz bu önlemleri almazsak, dikkatli gitmezsek sizler bize 'Bu Hatayspor'u borç batağına sürüklediniz? Gözünüz kör müydü? Kulağınız sağır mıydı?' diyecektiniz. Çok yetenekli bir teknik direktörle anlaştık. Aynı ideallere ve ufuklara birlikte bakıyoruz. Sizden sonra yönetim kurulumuz toplanacak ve değerlendirme yapacak. Hatayspor için alınmış bir kongre durumu yok" ifadelerini kullandı.

Futbol Şube Sorumlusu Ender Yardımcı da, " Afrika'dan, Asya'dan ve Avrupa'dan şu ana kadar ilgilendiğimiz 11 tane futbolcu genç arkadaşımız var. 18 ve 19 yaşlarında. Bunları biz kampa getireceğiz. Kampımızı bu sezon biraz erken açacağız" diye konuştu.

Hatayspor Basın Sorumlusu Özat: Önümüzdeki sezon hedefimiz ilk 10
Hatayspor Basın Sorumlusu Özat: Önümüzdeki sezon hedefimiz ilk 10
Hatayspor Basın Sorumlusu Özat: Önümüzdeki sezon hedefimiz ilk 10
Hatayspor Basın Sorumlusu Özat: Önümüzdeki sezon hedefimiz ilk 10
Hatayspor Basın Sorumlusu Özat: Önümüzdeki sezon hedefimiz ilk 10
Hatayspor Basın Sorumlusu Özat: Önümüzdeki sezon hedefimiz ilk 10

YORUMLAR
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Hedef 10 bin sporcu Hedef 10 bin sporcu Efes-2022'nin ilk safhasında hedefler tam isabet vuruldu Efes-2022'nin ilk safhasında hedefler tam isabet vuruldu
Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hatayspor Basın Sorumlusu Özat: 'Önümüzdeki sezon hedefimiz ilk 10' - Son Dakika

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