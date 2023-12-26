 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Hatayspor Başkan Vekili: Volkan Demirel'in istifası söz konusu değil - Son Dakika
Üye Girişi

Hatayspor Başkan Vekili: Volkan Demirel'in istifası söz konusu değil

Hatayspor Başkan Vekili Aydın Toksöz, Teknik Direktör Volkan Demirel'in istifasının söz konusu olmadığını belirtti. Toksöz, Demirel'in kendilerine herhangi bir istifa söylemediğini ve böyle bir durumu kabul etmeyeceklerini ifade etti.

Hatayspor Başkan Vekili: Volkan Demirel\'in istifası söz konusu değil
26.12.2023 - 17:28,
Abone Ol

Hatayspor Başkan Vekili Aydın Toksöz, Teknik Direktör Volkan Demirel'in istifasının söz konusu olmadığını söyleyerek, "Bize herhangi bir şey söylemedi ve bir şey gelmedi. Zaten gelse de kabul etmeyeceğiz. Bizim gündemimizde hocamızla yolları ayırma gibi durum söz konusu değil" dedi.

Hatayspor Başkan Vekili Aydın Toksöz, Teknik Direktör Volkan Demirel'in istifa ettiğine dair çıkan haberleri yalanladı. İhlas Haber Ajansı'na konuşan Toksöz, "Zaman zaman kendisi bize yorulduğunu söylüyor. Ama istifa söz konusu değil. Bize herhangi bir şey söylemedi ve istifaya dair de bir şey gelmedi. Zaten gelse de kabul etmeyeceğiz. Hocamızın yaptıklarını asla unutmayacağız. Hatayspor'un sahaya çıkması bile çok büyük başarıdır. Bizim gündemimizde hocamızla yolları ayırma gibi durum söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

Hatayspor, Trendyol Süper Lig'de oynadığı 17 maçta 4 galibiyet, 7 beraberlik, 6 mağlubiyet sonucu topladığı 19 puanla 13. sırada yer alıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Volkan Demirel, Hatayspor, Aydın, Teknik Direktör, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Hatayspor Başkan Vekili: Volkan Demirel'in istifası söz konusu değil - Son Dakika


18:07
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Akıllı Şehir Akademisi Code 16 Yazılımcı Geliştirme Programı' eğitimlerine başladı Bursa Büyükşehir Belediyesi, Akıllı Şehir Akademisi Code 16 Yazılımcı Geliştirme Programı" eğitimlerine başladı
17:55
Motorkurye Yunus Emre Göçer'in eşi, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hakkındaki şikayetini geri çekti Motorkurye Yunus Emre Göçer'in eşi, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hakkındaki şikayetini geri çekti
17:26
İzmir'de bir okula Esat Oktay Yıldıran isminin verilmesi tepkileri de beraberinde getirdi, bakanlıktan açıklama geldi İzmir'de bir okula Esat Oktay Yıldıran isminin verilmesi tepkileri de beraberinde getirdi, bakanlıktan açıklama geldi
17:25
Suç örgütlerinin lüks araçları polis otosu olarak İstanbul meydanlarında sergilendi Suç örgütlerinin lüks araçları polis otosu olarak İstanbul meydanlarında sergilendi
17:04
MİT, Suriye'de terör örgütü PKK'ya ait tesisleri vurdu MİT, Suriye'de terör örgütü PKK'ya ait tesisleri vurdu
16:50
Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluna 6 yıla kadar hapis talebi Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluna 6 yıla kadar hapis talebi
16:29
Bakan Işıkhan: Asgari ücret zammını bu hafta açıklayacağız Bakan Işıkhan: Asgari ücret zammını bu hafta açıklayacağız
16:16
Zenginler liginde en çok habere konu olan isim Murat Ülker! İşte sıralama Zenginler liginde en çok habere konu olan isim Murat Ülker! İşte sıralama

Son Dakika
18:07 Bursa Büyükşehir Belediyesi, Akıllı Şehir Akademisi Code 16 Yazılımcı Geliştirme Programı" eğitimlerine başladı
17:55 Motorkurye Yunus Emre Göçer'in eşi, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hakkındaki şikayetini geri çekti
17:26 İzmir'de bir okula Esat Oktay Yıldıran isminin verilmesi tepkileri de beraberinde getirdi, bakanlıktan açıklama geldi
17:25 Suç örgütlerinin lüks araçları polis otosu olarak İstanbul meydanlarında sergilendi
17:04 MİT, Suriye'de terör örgütü PKK'ya ait tesisleri vurdu
16:50 Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluna 6 yıla kadar hapis talebi
16:29 Bakan Işıkhan: Asgari ücret zammını bu hafta açıklayacağız
16:16 Zenginler liginde en çok habere konu olan isim Murat Ülker! İşte sıralama
15:56 DEM Parti'den Bahçeli'ye 4 maddelik yanıt: Bu ülkenin başına gelmiş en büyük kötülük siz ve yürüttüğünüz siyasettir
15:35 Bursa'da Özel Güvenlik Görevlilerine Göz Yaşartıcı Sprey Kullanımı Eğitimi Verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2023 19:06:18. #1.12#
SON DAKİKA: Hatayspor Başkan Vekili: Volkan Demirel'in istifası söz konusu değil - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement