Hatayspor, Çaykur Rizespor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

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Trendyol Süper Lig'de kalma mücadelesi veren Atakaş Hatayspor, son haftada Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Erdemli ilçesindeki tesiste teknik direktör Özhan Pulat yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular 3 gruba ayrılarak çalıştı.

Ligde 38 puanla 17. sırada yer alan Hatayspor, 26 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da Mersin Stadı'nda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.