Hatayspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

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Mersin'de çalışmalarına devam eden Hatayspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçının çalışmalarına devam etti. Erdemli Atış Poligonu'nda Teknik Direktör Özhan Pulat yönetiminde yapılan antrenman 1 saat 45 dakika sürdü.

Antrenmanda 3 gruba ayrılan takım dar alanda turnuva gerçekleştirdi. - MERSİN