Hatayspor, Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup ederek ligde kaldı - Son Dakika
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Spor

Hatayspor, Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup ederek ligde kaldı

Hatayspor, Çaykur Rizespor\'u 2-0 mağlup ederek ligde kaldı

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Atakaş Hatayspor, Çaykur Rizespor'u Mersin'de 2-0 yendi. Hatayspor, rakiplerinin puan kaybetmesiyle ligde kaldı.

26.05.2024 21:29
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Stat: Mersin

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Mustafa Savranlar, Anıl Usta

Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Cemali Sertel (Dk. 86 Oğuzhan Matur), Recep Burak Yılmaz, Kilama, Kamil Ahmet Çörekçi, Matondo, Görkem Sağlam (Dk. 79 Hodzic), Boudjemaa, Dele-Bashiru, Ömer Faruk Beyaz (Dk. 73 Dadashov), Strandberg (Dk. 79 Halil Dervişoğlu)

Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Alikulov, Hojer (Dk. 62 Halil İbrahim Pehlivan), Shelvey (Dk. 56 Mame Mor Faye), Gaich, Olawoyin, Seyfettin Anıl Yaşar, Muammer Sarıkaya (Dk. 81 Güvenç Usta), Muhammet Taha Şahin (Dk.81 Eray Korkmaz), Mithat Pala, Minchev (Dk. 81Atilla Mocsi),

Goller: Dk. 4 Dele-Bashiru, Dk. 57 Strandberg (Atakaş Hatayspor)

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Atakaş Hatayspor, Çaykur Rizespor'u Mersin'de 2-0 yendi. Hatayspor, rakiplerinin puan kaybetmesiyle ligde kaldı.

57. dakikada Hatayspor farkı 2'ye çıkardı. Görkem Sağlam'ın pasıyla sol kanatta topla buluşan Cemali Sertel'in ortasında topu kafayla kaleye gönderen Strandberg meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0.

73. dakikada Cemali Sertel'in taç atışında topla buluşan Dele-Bashiru, sol kanattan ceza sahası içerisine kadar girerek meşin yuvarlağı kaleye gönderdi, kaleci Tarık Çetin topu ayaklarıyla kornere attı.

90+2. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Alikulov'un sert şutunda, Erce Kardeşler topu kornere çeldi.

Karşılaşmayı Hatayspor 2-0 yendi.

Bu sonuçla Hatayspor rakiplerinin puan kaybetmesi üzerine ligde kalmayı başardı.

Kaynak: AA

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