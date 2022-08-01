Kevin Varga Hatayspor'da

Hatayspor, daha önce Kasımpaşa'da forma giyen Kevin Varga ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Sezon başında Erzurum'da gerçekleştirilen kampı tamamlayan Hatayspor tamamen lige odaklanırken, bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Bordo-beyazlı kulüp uzun zamandır gündeminde olan Kevin Varga ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. 26 yaşında ki futbolcu kendisini Hataysporlu yapan sözleşmeyi imzalarken, törene Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş da katıldı.

Hatayspor Kulübü'nden yapılan açıklamada "Geçtiğimiz sezonlarda Kasımpaşa ve Young Boys formaları giyen sol kanat oyuncusu Kevin Varga ile 2 yıllık sözleşme imzaladık. İmza törenine Onursal Başkanımız Lütfü Savaş katıldı. Kevin Varga'ya bordo-beyaz formamızla sonsuz başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - HATAY