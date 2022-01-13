Hatayspor-Elazığ İl Özel İdare maçı ertelendi

Elazığ İl Özel İdare, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında deplasmanda yapacakları Hatayspor maçının, takımlarında görülen Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre takımda bugün gerçekleştirilen Kovid-19 PCR testi sonucunda, 8 sporcu ve 2 teknik ekip olmak üzere 10 pozitif vaka tespit edildi.

Bu nedenle Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında 16 Ocak Pazar günü Hatay'da oynanması planlanan maç ertelendi.

Öte yandan, başantrenör Hakan Acer ile yollarını ayıran Elazığ İl Özel İdare, daha önce süper ligde Osmaniye ve Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol takımlarını çalıştıran Mehmet Özkan ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı.