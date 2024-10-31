Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda oynayacağı Eyüpspor maçının çalışmalarına başladı.
Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde TFF'nin Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen ve 1 saat süren antrenmanda, dar alan çalışması gerçekleştirdi.
Hatayspor, Eyüpspor müsabakasına kadar Riva'da kamp yapacak. - MERSİN
Son Dakika › Spor › Hatayspor, Eyüpspor Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
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