Hatayspor, Fenerbahçe maçı için hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika
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Hatayspor, Fenerbahçe maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

Hatayspor, Fenerbahçe maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

Hatayspor, Fenerbahçe ile oynayacağı maç için antrenman yaptı, taktik çalışmalar gerçekleştirdi.

02.01.2025 16:16
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Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün açıklamasına göre Hatayspor, 5 Ocak Pazar günü oynanacak karşılaşma öncesi Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada antrenman yaptı.

Sportif direktör Yılmaz Bal yönetimindeki idmanda futbolcular, dar alan ve taktik çalışmaları gerçekleştirdi.

Basına kapalı antrenman 1 saat 35 dakika sürdü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Hatayspor, Fenerbahçe maçı için hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika

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