Hatayspor, Fenerbahçe maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulübün açıklamasına göre Hatayspor, 5 Ocak Pazar günü oynanacak karşılaşma öncesi Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada antrenman yaptı.
Sportif direktör Yılmaz Bal yönetimindeki idmanda futbolcular, dar alan ve taktik çalışmaları gerçekleştirdi.
Basına kapalı antrenman 1 saat 35 dakika sürdü.
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