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Hatayspor, Fenerbahçe maçından iyi bir sonuçla dönmek istiyor - Son Dakika

Hatayspor, Fenerbahçe maçından iyi bir sonuçla dönmek istiyor

17.02.2022 17:32

Atakaş Hatayspor teknik direktörü Ömer Erdoğan, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 20 Şubat Pazar günü deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe karşılaşmasından iyi bir sonuçla dönmek istediklerini kaydetti.

Atakaş Hatayspor teknik direktörü Ömer Erdoğan, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 20 Şubat Pazar günü deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe karşılaşmasından iyi bir sonuçla dönmek istediklerini kaydetti.

Osman Çalgın Tesisleri'ndeki idman öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Erdoğan, Göztepe galibiyetinin sevincini yaşadıklarını söyledi.

Fenerbahçe maçı hazırlıklarına devam ettiklerini ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Çalışmalarımız güzel gidiyor. Fenerbahçe'ye saygı duyuyoruz. Hafta sonu çok büyük bir camiaya karşı oynayacağız. İnşallah oradan da iyi bir mücadele ve iyi bir sonuçla dönmek istiyoruz. Bizim her zaman söylediğimiz şey var. Futbolun güzel tarafını yapmaya çalışıyoruz. Yaklaşık 2 senedir, Hatayspor güzel şeylerle anıldı. İnsanlar hep iyi futbol, hücum futbolu izlemeye alıştı. Biz buna katkı sağlamak istiyoruz. Geçen sezon bu hafta yine 39 puandaymışız. Demek ki doğru şeyleri yapmışız bugüne kadar. İnşallah sezonu bitirebileceğimiz en iyi yerde bitiririz."

Fatih Kurucuk'un Ziraat Türkiye Kupası'ndaki karşılaşmadan kart cezalısı olduğunu hatırlatan Erdoğan, bununla ilgili yaptıkları itirazın henüz sonuçlanmadığını belirtti.

Sırbistan'da tedavi gören Adama Traore'nin takıma katıldığını dile getirin Erdoğan, "Traore bireysel anlamda antrenmanlara başladı. Simon Falette'nin kupa maçında sakatlığı vardı. O da yarın takımla antrenmanlara başlayacak. Bunlar dışında eksiğimiz yok. Yeni transfer Benzia uzun zamandır takip ettiğim çok beğendiğim bir oyuncuydu. Tabi çok fazla birlikte çalışma fırsatımız olmadı. Nasıl oyun oynadığımızı, kendisinden ne beklediğimizi anlattım. Zaten çok özel yetenekli bir oyuncu. Bize daha çok katkı sağlayacağına inanıyorum." diye konuştu.

Erdoğan, hakem kararlarıyla ilgili soruya da "Biz kulüp olarak başta onursal başkanımız Lütfü Savaş ile hakemlerle ilgili açıklama yapmama kararı aldık. Bazen saha kenarında bazı pozisyonları belki biz farklı görüyoruz ya da görmek istiyoruz. Yüksek adrenalinle biz de tepki gösteriyoruz ama genelde ölçülü ayarda yapıyoruz bunu. Ben hakemlerimize inanıyorum, güveniyorum. Onlar da eminin iyi niyetleriyle değerlendiriyorlardır." şeklinde cevap verdi.

Hatayspor, Fenerbahçe maçından iyi bir sonuçla dönmek istiyor
Hatayspor, Fenerbahçe maçından iyi bir sonuçla dönmek istiyor
Hatayspor, Fenerbahçe maçından iyi bir sonuçla dönmek istiyor
Hatayspor, Fenerbahçe maçından iyi bir sonuçla dönmek istiyor

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Spor Toto Süper Lig, Ömer Erdoğan, Fenerbahçe, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Hatayspor, Fenerbahçe maçından iyi bir sonuçla dönmek istiyor - Son Dakika Spor


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