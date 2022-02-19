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Hatayspor, Fenerbahçe'ye karşı ilk galibiyetini alma hedefinde - Son Dakika

Hatayspor, Fenerbahçe'ye karşı ilk galibiyetini alma hedefinde

19.02.2022 11:02
Hatayspor, Fenerbahçe'ye karşı ilk galibiyetini alma hedefinde

Hatayspor Kulübü Onursal Başkanı Lütfü Savaş, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile yapacakları maçı kazanarak rakiplerine karşı ilk galibiyetlerini almayı hedeflediklerini söyledi.

Hatayspor Kulübü Onursal Başkanı Lütfü Savaş, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile yapacakları maçı kazanarak rakiplerine karşı ilk galibiyetlerini almayı hedeflediklerini söyledi.

Savaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen hafta sahalarında Göztepe'ye karşı aldıkları 2-1'lik galibiyetin ardından takımda morallerin yükseldiğini belirtti.

Göztepe galibiyetiyle başladıkları çıkışlarını Fenerbahçe karşısında da sürdürmek istediklerini vurgulayan Savaş, Süper Lig'de sarı-lacivertli rakibine karşı henüz galibiyet alamadıklarını anımsattı.

Pazar günü deplasmanda galibiyet için sahaya çıkacaklarını aktaran Savaş, "Süper Lig'de Fenerbahçe ile ikisi geçen sezonda toplam 3 maç yaptık. İkisini sahamızda birini de deplasmanda oynadık. Geçen yıl deplasmandaki maçta 0-0 berabere kalmıştık. Sahamızda iki maçta da 2-1 mağlup olduk." ifadelerini kullandı.

Savaş, Fenerbahçe'nin büyük ve güçlü bir camia olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Geçen haftaki Göztepe galibiyetinden sonra moral motivasyonumuz yerinde, çok zevkli bir maç olacağını düşünüyorum. İnşallah kazanacağımız bir 90 dakika olur. Fenerbahçe geçen hafta deplasmanda Giresunspor'u 2-1 yendi. Biz de son haftaların formda takımı Göztepe'yi evimizde 2-1 yendik. Seyir zevki yüksek bir maç olacağını düşünüyorum. Takımımız her maça galibiyet için çıkar, bu maça da galibiyet için çıkacaktır. Karşımızda büyük bir camia ve güçlü bir takım var. Hocamız ona göre takımı çalıştırıp, maç gününde de ona göre bir taktik anlayışıyla sahaya çıkacaktır."

"Eski günlerimize geri döneceğiz"

Lütfü Savaş, ligde inişli çıkışlı sezon geçirdiklerini ancak takımının hedeflediği başarıya ulaşacağına inandığını dile getirdi.

Takımının son haftalarda diri ve istekli olduğunu anlatan Savaş, "Eski günlerimize geri döneceğiz. Lige başladığımız gibi herkesin bize karşı çekinerek futbol oynadığı maçların bundan sonraki süreçte geleceğini düşünüyorum." şeklinde görüş belirtti.

Savaş, sezon başında ligi ilk 10'da bitirmeyi hedeflediklerini, şu anda 7'nci sırada bulunduklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Taraftarlarımız Süper Lig'de ikinci yılında olan takımını Avrupa'da görmek istiyor. Biz de Avrupa'ya gidebilirsek mutlu olacağız. Avrupa'ya giderken de hem biz hem Hatay seyircisi aynı zamanda da futbolcular kazanacak. Ben futbolcuların da en az bizim kadar Avrupa'ya gitmek istediklerini düşünüyorum."

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Spor Toto Süper Lig, Fenerbahçe, Hatayspor, Savaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Hatayspor, Fenerbahçe'ye karşı ilk galibiyetini alma hedefinde - Son Dakika Spor


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