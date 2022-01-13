Hatayspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 16 Ocak Pazar günü sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde idman yapıldı.
Isınmanın ardından futbolcular, pas, taktik ve dar alan çalışması gerçekleştirdi.
Hatayspor'un yeni transferi Mahmud Kahraba da takımla birlikte çalışmalara başladı.
Kaynak: AA
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