Hatayspor Galibiyeti Sürekliyeli Olmalı

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Murat Şahin, Trabzonspor maçının ardından ayptığı açıklamada, galibiyeti hak ettiklerini belirterek, ileriye dönük hesap yapabilmek için bu galibiyetleri sürekli hale getirmeleri gerektiğini söyledi.

Trandyol Süper Lig'in 27. haftasında Atakaş Hatayspor, deplasmanda Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Hatayspor Teknik Direktör Murat Şahin, açıklamalarda bulundu. Şahin, maçın hakimi olduklarını belirterek, "Maça baktığımızda savunmaya çekilmiş gibi gözüksek de maçın tamamında kontrol bizdeydi. Sonlara doğru rakibimize pozisyon verdik. Bence hak edilmiş bir galibiyet aldık. Oyuncularımı tebrik ediyorum ayaklarına sağlık. Bundan sonrası için hesap yapabilmemiz için bunun devamını getirmemiz lazım. Geldiğim günden beri oyuncu gurubuma inandığımı her seferinde söylüyorum. Hem onları geliştirmeye ve performanslarını arttırmaya çalışıyoruz hem de maç kazanma mücadelesi veriyoruz. Ligde hesap yapabilmemiz için bunu sürekli hale getirmemiz gerekiyor. Bunun için mücadelemizi vereceğiz. Bunu göstermiş olduk. Haftaya Sivasspor maçı var. Bu maçtan sonra daha önemli hale geldi. Sivasspor maçı final maçı gibi oldu" ifadelerini kullandı. - TRABZON