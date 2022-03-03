Hatayspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Hatayspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü

03.03.2022 17:31
Hatayspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 7 Mart Pazartesi günü deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 7 Mart Pazartesi günü deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Osman Çalgın Tesisleri'ndeki antrenmanda basın mensuplarına açıklama yapan teknik direktör Ömer Erdoğan, zor bir maçın kendilerini beklediğini söyledi.

Gaziantep'in ligin iyi takımlarından birisi olduğunu aktaran Erdoğan, "Gaziantep zor bir rakip. Bu sene de oynadıkları futbolla ligin iyi takımlarından birisi. Erol hocayla iyi çıkış yakaladılar. Bugün de akşam oyuncularımızla kupa maçlarını izleyeceğiz. Hem orada rakibin son halini görüp ona göre analizlerimizi yapacağım. İnşallah hazırlıklarımızı sağlıklı bir şekilde pazartesi gününe kadar devam ettirip, pazar günü buradan Gaziantep'e geçip kampa gireceğiz. İnşallah pazartesi günü de Gaziantep'ten iyi bir sonuçla dönmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Erdoğan, Kamil Ahmet Çörekçi'nin kart cezalısı olduğunu ve Gaziantep FK maçında forma giyemeyeceğini belirtti.

Ligde bulundukları konumdan memnun olduklarını ve başarılı bir sezon geçirdiklerini vurgulayan Erdoğan, " Şu anda olduğumuz yerden gayet memnunum. Sezon sonuna kadar her maçı tek tek değerlendireceğiz. Bu bizi nereye götürür göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Antrenmanda futbolcular pas, dar alan ve taktik çalışması gerçekleştirdi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Hatayspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika


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