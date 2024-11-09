Hatayspor, Gaziantep FK\'yi 3-1 Yenerek Moral Buldu

Spor

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Gaziantep FK karşısında sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılan Hatayspor'da Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk'ün maç öncesinde soyunma odasında futbolcularla yaptığı konuşma takıma moral oldu. Başkan Öntürk'ün, "Arkanızda 1 milyon 700 bin Hataylı var" sözleri takdir topladı.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Hatayspor, Mersin'de Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma Hatayspor'un 3-1'lik galibiyetiyle sona erdi. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk'de sosyal medya hesabından maç öncesi yaptığı konuşmayı paylaştı. Başkan Öntürk'ün sahadan galibiyetle ayrılan bordo beyazlı ekibe maç öncesi yaptığı konuşma takdir topladı.

"Arkanızda 1 milyon 700 bin Hataylı var"

Başkan Öntürk, maç öncesi yaptığı konuşmada; "Bugün tüm işlerimi bıraktım, yanınızda olmak için buradayım. Ben hepinize güveniyorum. Arkanızda 1 milyon 700 bin Hataylı var. Sizden moral ve güç bekliyorum. Motivasyonunuzu sağlayıp, bu maçı almanızı istiyorum. Bir çıkış yapmamız lazım, üstümüzdeki bu ölü toprağını atalım. İnanıyorum size onun için buradayım. Sizden çok iyi bir sonuç bekliyorum. Başarılar dilerim" dedi. - HATAY