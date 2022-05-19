Hatayspor, Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in son haftasında 22 Mayıs Pazar günü sahasında GZT Giresunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlılar, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.
Antrenmanda çabukluk, pas, dar alan ve taktik çalışan oyuncular, daha sonra çift kale maç oynadı.
Basına kapalı idman, 1 saat 20 dakika sürdü.
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