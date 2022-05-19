Hatayspor, Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Hatayspor, Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

19.05.2022 15:52
Hatayspor, Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in son haftasında 22 Mayıs Pazar günü sahasında GZT Giresunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in son haftasında 22 Mayıs Pazar günü sahasında GZT Giresunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlılar, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.

Antrenmanda çabukluk, pas, dar alan ve taktik çalışan oyuncular, daha sonra çift kale maç oynadı.

Basına kapalı idman, 1 saat 20 dakika sürdü.

Hatayspor, Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Hatayspor, Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

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Hatayspor, Giresunspor maçı hazırlıklarına başladı Hatayspor, Giresunspor maçı hazırlıklarına başladı Hatayspor, Giresunspor maçı hazırlıklarına başladı Hatayspor, Giresunspor maçı hazırlıklarına başladı
Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Hatayspor, Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika


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