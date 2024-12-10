Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Mersin'de Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Bordo-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 45 dakika sürdü.
İdmanda futbolcular taktik ve dar alan çalışması yaptı.
Hatayspor ile Göztepe 15 Aralık'ta saat 13.30'da Mersin Stadı'nda karşılaşacak.
Son Dakika › Spor › Hatayspor Göztepe Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
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