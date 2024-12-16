Hatayspor İskenderunspor\'a Hazırlanıyor

Atakaş Hatayspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda, İskenderunspor ile oynayacağı karşılaşmanın çalışmalarına başladı.
Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde, Erdemli Atış Poligonu'nda yapılan ve 1 saat 15 dakika süren antrenmanda dar alan çalışması gerçekleştirildi.
Atakaş Hatayspor - İskenderunspor maçı 19 Aralık Perşembe günü saat 13.00'de Kırıkhan'da oynanacak. - MERSİN
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