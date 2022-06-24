Açıklamada, "Hilmi Bugüner, onursal başkanımız Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş , Genel Sekreterimiz Rahmi Vardı , Kadın Futbol Takımı idarecilerimiz Hasan Kılınç ve Ali Ak 'ın katıldığı imza töreniyle kendisini 1 yıllığına bordo-beyaz renklerimize bağlayan imzayı attı." ifadelerine yer verildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, kadın futbol takımının teknik direktörlüğü için Hilmi Bugüner ile 1 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Hatayspor Kadın Futbol Takımı'nda teknik direktörlüğe Hilmi Bugüner getirildi - Son Dakika

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