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Hatayspor, Kayserispor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika

Hatayspor, Kayserispor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürüyor

31.01.2022 16:47
Hatayspor, Kayserispor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürüyor

Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Osman Çalgın Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Yaklaşık 1 saat 20 dakika süren idmanda, pas, dar alan ve taktik çalışması gerçekleştirildi.

Hatayspor, Kayserispor ile Kadir Has Stadı'nda 4 Şubat Cuma günü saat 20.00'de karşılaşacak. - HATAY

Hatayspor, Kayserispor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürüyor
Hatayspor, Kayserispor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürüyor
Hatayspor, Kayserispor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürüyor

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Spor Toto Süper Lig, Ömer Erdoğan, Kayserispor, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Hatayspor, Kayserispor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika Spor


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