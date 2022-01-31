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Hatayspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

Hatayspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

31.01.2022 16:20
Hatayspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 4 Şubat Cuma günü deplasmanda Yukatel Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 4 Şubat Cuma günü deplasmanda Yukatel Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı takım, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde idman gerçekleştirdi.

Antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından pas ve taktik çalıştı.

Basına kapalı gerçekleşen idman, yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.

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Spor Toto Süper Lig, Kayserispor, Hatayspor, Cuma, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Hatayspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika Spor


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