Hatayspor, Onur Arı'yı transfer etti

Deprem felaketi nedeniyle geçen sezon ligden çekilen Hatayspor, yeni sezon için transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bordo-beyazlı ekip son olarak, Eskişehirspor'dan Onur Arı'yı kadrosuna kattı.

SEZONU 12 GOLLE KAPATTI

Hatayspor'dan transfere ilişkin yapılan açıklamada futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilirken, "Oynadığı 89 maçta 31 gollük performans sergileyen Arı, geçtiğimiz sezon Eskişehirspor forması ile çıktığı 33 maçta 12 gol ve 1 asistlik katkı sağlamıştır. Genç oyuncumuza 'Hoş geldin' diyor, 26 numaralı formasıyla sonsuz başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

ESKİŞEHİRSPOR ALTYAPISINDA YETİŞTİ

1.95'lik boyuyla dikkat çeken 22 yaşındaki Onur Arı, Eskişehirspor altyapısından yetişti. Genç futbolcu ilk kez Eskişehirspor dışında bir kulübün formasını giyecek.