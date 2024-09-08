Hatayspor Rıza Çalımbay ile Anlaştı

Trendyol Süper Lig takımlarından Hatayspor, Teknik Direktör Rıza Çalımbay ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Hatayspor kulübünden yapılan açıklamada, "Teknik Direktör Rıza Çalımbay ile 1 yıllık sözleşme imzaladık. Hocamıza hoş geldin diyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz" denildi.
Hatayspor, geçtiğimiz sezonun son haftalarında göreve getirdiği Özhan Pulat ile dün yollarını ayırdığını duyurmuştu. - MERSİN
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