Hatayspor, Rıza Çalımbay ile yollarını ayırdı

Atakaş Hatayspor, Teknik Direktör Rıza Çalımbay ile yollarını ayırdığını duyurdu.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Teknik Direktörümüz Rıza Çalımbay ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Rıza Çalımbay ve ekibine emekleri için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz" denildi. - MERSİN
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