Hatayspor, Samsunspor\'u 3-0 mağlup etti

Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol: İlk yarıda kötü performans sergiledik

Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, Hatayspor maçında takımının ilk yarıda kötü bir performans sergilediğini belirtti. Gisdol, enerjilerinin olmadığını ve ikinci yarıda biraz daha iyi bir performans gösterdiklerini söyledi. Maç sonucunda 3-0 mağlup olan Samsunspor, milli arayı iyi değerlendireceklerini ve geriye kalan 8 maçta en iyi performansı göstereceklerini ifade etti.