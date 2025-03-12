Hatayspor, Sivasspor Maçı İçin Hazırlık Yapıyor

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Mersin'de Sivasspor ile karşılaşacak olan Atakaş Hatayspor, bu maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Murat Şahin yönetiminde, Erdemli Atış Poligonu'nda yapılan ve 1 saat 35 dakika süren antrenmanda, dar alan ve taktik çalışması gerçekleştirildi. - MERSİN