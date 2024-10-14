Hatayspor, Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda oynayacağı Sivasspor maçının hazırlıklarına devam etti.
Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde, Macit Özcan Spor Kompleksi'nde 1 saat 15 dakika süren antrenmanda futbolcular, pas drili, 5'e 2 top kapmaca ve dar alan çalışması yaptı. - MERSİN
Son Dakika › Spor › Hatayspor, Sivasspor Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
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