Hatayspor, Süper Lig'de yarın Konyaspor'a konuk olacak - Son Dakika
Üye Girişi

Hatayspor, Süper Lig'de yarın Konyaspor'a konuk olacak

14.05.2022 09:13
Hatayspor, Süper Lig'de yarın Konyaspor'a konuk olacak

???????Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında yarın deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak.

???????Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında yarın deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Erkan Özdamar yönetecek.

Bordo-beyazlılar, ligde oynadığı 36 maçta 14 galibiyet, 8 beraberlik ve 14 mağlubiyet sonucunda topladığı 50 puanla 11. sırada bulunuyor.

Atakaş Hatayspor'da sakatlığı süren Adama Traore ve Kamil Ahmet Çörekçi, Konyaspor karşısında forma giyemeyecek. İssac Sackey'in durumu ise maç saatinde belli olacak.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Hatay'da oynanan karşılaşmayı Konyaspor 3-1 kazanmıştı.

YORUMLAR
500
Konyaspor, Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü Konyaspor, Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü Hatayspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı Hatayspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Spor Toto Süper Lig, İttifak Holding, Hatayspor, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Hatayspor, Süper Lig'de yarın Konyaspor'a konuk olacak - Son Dakika


Son Dakika
08:45 Devlet Bahçeli, Muharrem İnce'yi aradı: En kısa sürede görüşelim
08:39 Deniz Seki'yi kimse tanıyamadı! Son paylaştığı fotoğrafta Bülent Ersoy'a benzetildi
08:33 Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi barfiks demirine asılı halde bulundu! Acı haber arkadaşlarını yasa boğdu
08:25 Google Çeviri 24 yeni dili sistemine ekledi
07:58 Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı
03:29 New York Times Trabzonspor'un şampiyonluğunu sayfasında paylaştı
07:10 Biden İsrail tarafından öldürülen gazeteci hakkında konuştu: Soruşturulması gerekiyor
00:45 İşitme Engelliler Kadın Voleybol Milli Takımı olimpiyatlarda İtalya'yı 3-1 mağlup ederek şampiyon oldu!
00:13 CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddialarının ardından SADAT yetkilileri açıklama yaptı: Tazminat davası açılacaktır
00:10 Sert düşüş yaşayan LUNA coin yatırımcıları, kurucunun evini bastı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2022 09:19:41. #1.11#
SON DAKİKA: Hatayspor, Süper Lig'de yarın Konyaspor'a konuk olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement