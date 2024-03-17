Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Mersin'de ağırladığı Yılport Samsunspor'u 3-0 yenen Atakaş Hatayspor'da teknik direktör Volkan Demirel, düşme hattından uzaklaşıp üst sıralara çıkmak istediklerini belirtti.
Demirel, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, önemli bir haftayı 3 puanla kapattıklarını söyledi.
Sonucun kendileri adına sevindirici olduğunu dile getiren Demirel, şöyle konuştu:
"Samsunspor'un iyi takım olduğunu, mücadele ettiğini, çok koştuğunu biliyorduk. Belki oyun olarak memnun olmayabiliriz ama şu dönemde puan kazanmak, kırmızı bölgeden uzaklaşıp yukarılara tırmanmak istiyoruz. Çünkü bu takım, oyuncular, mücadele bunu hak ediyor. İnşallah sezon sonuna kadar bu mücadeleyi verip Hatayspor'u hak ettiği yerde tutmaya çalışacağız."
"Bu sene yaptığımız kadroyla kullandığımız maliyetlerle Hatayspor'un en az 2-3 yılını garanti altına aldık." diyen Demirel, "İnşallah bundan sonra da bu oyuncularla alakalı doğru planlar, projeler yapılırsa Hatayspor gelecek sezon ve ondan sonraki 2-3 sezon elindeki oyuncularla çok rahat edecektir diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Spor › Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel: Düşme hattından uzaklaşmak istiyoruz - Son Dakika
Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Kasımpaşa karşılaşması sonrası takımın gidişatını değerlendirerek şampiyonluk iddiasını tekrarladı. Ayrıca, Fenerbahçe'nin yabancı hakem talebini kabul ettiklerini belirten Timur, yabancı hakemlerin adil olduğunu düşündüklerini ve tüm maçların incelenmesini istedi.
Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Kasımpaşa maçı sonrası yaptığı açıklamada, Fenerbahçe'nin yabancı hakem teklifini kabul edeceklerini ancak şartlarının olduğunu belirtti. Timur, ayrıca Süper Lig'deki mücadelelerde manipülasyon ve yanlışlıkların olduğunu ifade etti ve şampiyonluk için verdikleri mücadelenin toplumsal bir mesaj olduğunu vurguladı. Ayrıca iç transferdeki gelişmeler hakkında bilgi verdi.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 24. hafta maçları tamamlandı. Amed Sportif Faaliyetler-Trabzonspor maçında Amed Sportif Faaliyetler 3-1 galip geldi. Fatih Vatanspor-Hakkarigücü maçında Hakkarigücü 4-2'lik skorla galip ayrıldı. Doğuş Gold Gaziantep Asyaspor-Bitexen 1207 Antalyaspor maçı 2-2 berabere sonuçlandı. Beşiktaş JK United Payment-Ataşehir Belediyespor maçında Beşiktaş 3-0'lık skorla galip geldi. Galatasaray Petrol Ofisi-Bitexen Adana İdmanyurduspor maçında Galatasaray Petrol Ofisi 7-0'lık skorla galip geldi. Beylerbeyi-Fenerbahçe Petrol Ofisi maçında Beylerbeyi 4-3'lük skorla galip geldi. Wulfz Fatih Karagümrük-Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET maçında Wulfz Fatih Karagümrük 3-1 galip geldi. ALG Spor-Karadeniz Ereğli Belediyespor maçında Karadeniz Ereğli Belediyespor 1-0 galip geldi.
Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nin 29. haftasında oynanan 3 maçın sonuçları belli oldu. Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler, Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne 70-84 mağlup oldu. Gaziantep Basketbol ise MKE Ankaragücü Ikon Menkul karşısında 84-83 galip geldi. Balıkesir Büyükşehir Belediyespor ise Alagöz Holding Iğdır Basketbol'a 56-80 yenildi.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşıyor. Dev mücadelede golsüz eşitlik var.
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