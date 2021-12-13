Hatayspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Yeni Hatay Stadı'nda toplanan bordo-beyazlı takım, teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.

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