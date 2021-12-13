Hatayspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında 18 Aralık Cumartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Yeni Hatay Stadı'nda toplanan bordo-beyazlı takım, teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.
Antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas, 5'e 2 top kapma, taktik ve dar alan çalışması gerçekleştirdi.
Basına kapalı yapılan idman, 1 saat 20 dakika sürdü.
Kaynak: AA
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