Zeynep Demirel, Hatayspor ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayan eşi Volkan Demirel'in tebrik etti.
Zeynep Demirel paylaşımında, "Yolun başarılarla dolu olsun hocam. Aylardır Hatay çok güzelmiş gezmeye gidelim diyorduk arkadaşlarla, kısmet. Seni seviyoruz. Gururlandır hepimizi (Sadece kiloya dikkat et)" ifadelerini kullanarak eşine uyarıda bulundu.
Aynı zamanda 12. evlilik yıldönümünü de kutlayan Zeynep Demirel, "Ayrıca 12 yıldır birbirimize büyük bir sabır ve özveri ile tahammül ediyor oluşumuzun da yıldönümü" notunu paylaştı.
Volkan Demirel ise eşine "21.09.2010. Hayatımda attığım en güzel imza." karşılığını verdi.
Son Dakika › Spor › Hatayspor'u çalıştıracak Volkan Demirel'e eşi Zeynep Demirel'den uyarı: Hatay'da kiloya dikkat et - Son Dakika