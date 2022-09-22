Hatayspor'u çalıştıracak Volkan Demirel'e eşi Zeynep Demirel'den uyarı: Hatay'da kiloya dikkat et

Zeynep Demirel, Hatayspor ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayan eşi Volkan Demirel'in tebrik etti.

"HATAY'DA GURURLANDIR HEPİMİZİ"

Zeynep Demirel paylaşımında, "Yolun başarılarla dolu olsun hocam. Aylardır Hatay çok güzelmiş gezmeye gidelim diyorduk arkadaşlarla, kısmet. Seni seviyoruz. Gururlandır hepimizi (Sadece kiloya dikkat et)" ifadelerini kullanarak eşine uyarıda bulundu.

EVLİLİK YILDÖNÜMÜNÜ DE KUTLADILAR

Aynı zamanda 12. evlilik yıldönümünü de kutlayan Zeynep Demirel, "Ayrıca 12 yıldır birbirimize büyük bir sabır ve özveri ile tahammül ediyor oluşumuzun da yıldönümü" notunu paylaştı.

Volkan Demirel ise eşine "21.09.2010. Hayatımda attığım en güzel imza." karşılığını verdi.