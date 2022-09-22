Hatayspor'u çalıştıracak Volkan Demirel'e eşi Zeynep Demirel'den uyarı: Hatay'da kiloya dikkat et - Son Dakika
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Hatayspor'u çalıştıracak Volkan Demirel'e eşi Zeynep Demirel'den uyarı: Hatay'da kiloya dikkat et

22.09.2022 15:57
Hatayspor'u çalıştıracak Volkan Demirel'e eşi Zeynep Demirel'den uyarı: Hatay'da kiloya dikkat et

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayan Volkan Demirel'e eşi Zeynep Demirel'den kutlama ve uyarı mesajı geldi. Zeynep Demirel paylaşımında, "Yolun başarılarla dolu olsun hocam. Aylardır Hatay çok güzelmiş gezmeye gidelim diyorduk arkadaşlarla, kısmet. Seni seviyoruz, gururlandır hepimizi. Sadece kiloya dikkat et" ifadelerine yer verdi.

Zeynep Demirel, Hatayspor ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayan eşi Volkan Demirel'in tebrik etti.

"HATAY'DA GURURLANDIR HEPİMİZİ"

Zeynep Demirel paylaşımında, "Yolun başarılarla dolu olsun hocam. Aylardır Hatay çok güzelmiş gezmeye gidelim diyorduk arkadaşlarla, kısmet. Seni seviyoruz. Gururlandır hepimizi (Sadece kiloya dikkat et)" ifadelerini kullanarak eşine uyarıda bulundu.

EVLİLİK YILDÖNÜMÜNÜ DE KUTLADILAR

Aynı zamanda 12. evlilik yıldönümünü de kutlayan Zeynep Demirel, "Ayrıca 12 yıldır birbirimize büyük bir sabır ve özveri ile tahammül ediyor oluşumuzun da yıldönümü" notunu paylaştı.

Volkan Demirel ise eşine "21.09.2010. Hayatımda attığım en güzel imza." karşılığını verdi.

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Son Dakika Spor Hatayspor'u çalıştıracak Volkan Demirel'e eşi Zeynep Demirel'den uyarı: Hatay'da kiloya dikkat et - Son Dakika


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