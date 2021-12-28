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Hatayspor'un hedefi Süper Ligi ilk 10 içinde bitirmek - Son Dakika

Hatayspor'un hedefi Süper Ligi ilk 10 içinde bitirmek

28.12.2021 11:11
Hatayspor'un hedefi Süper Ligi ilk 10 içinde bitirmek

Spor Toto Süper Lig'de ilk yarıyı 32 puanla 5. sırada tamamlayan Atakaş Hatayspor'da hedef, sezonu ilk 10 içinde tamamlamak.

Spor Toto Süper Lig'de ilk yarıyı 32 puanla 5. sırada tamamlayan Atakaş Hatayspor'da hedef, sezonu ilk 10 içinde tamamlamak.

İlk yarıdaki 19 maçında 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 yenilgi alan bordo-beyazlı ekip, attığı 27 gole karşılık kalesinde 23 gol gördü. İç sahadaki 9 maçta 16, deplasmandaki 10 maçta da 16 puan alan Hatay ekibi, ilk yarıyı 32 puanla 5. sırada bitirdi.

Sezonun ilk yarısında sergilenen performans ve puan cetvelinde elde edilen 5'incilik, Atakaş Hatayspor'da yüzleri güldürdü.

Savaş: "Daha yukarılara çıkma imkanımız var."

Hatayspor Kulübü Onursal Başkanı Lütfü Savaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezonun ilk yarısında gösterdikleri performanstan genel olarak memnun olduklarını söyledi.

Savaş, ligde inişli çıkışlı bir dönem geçirdiklerini ancak ikinci yarıda takımın sahaya daha iyi bir futbolu yansıtacağına inandığını belirtti.

Yapacakları takviyelerle ikinci yarıda üst sıralarda kalmaya çalışacaklarını ifade eden Savaş, şöyle devam etti.

"Hocamızın istediği futbolcuları gücümüz yettiğince almaya gayret edeceğiz. Takımda gidecek ve gelecek oyuncular olacaktır. Mühim olan istikrarın sağlanması ve başarı çıtasının yükseltilmesidir. Ligde ikinci yılımızdayız. 'Biz ligi ilk 10'da bitireceğiz' diye başlamıştık. Şu anda beşinci sıradayız. Daha yukarılara çıkma imkanımız var. İkinci yarı daha iyi olacağız. Tekrardan eski ritmimizi bulacağız ve Avrupa kupasına gidebilme hedefiyle oynayacağız. Hem teknik ekip hem futbolcular Avrupa kupası konusunda inançlılar. Bizim yapacağımız en güzel şey, o inançlarına destek vermek. Ligin ikinci yarısında da ilk yarıya başladığımız performansta bir Hatayspor izleyeceğiz. Hiç kimseden korkmadan sahaya çıkacağız. Futbolcularımızın son 1,5 yıllık performansı, Hatayspor'a gönül veren herkesi mutlu etmiştir."

Savaş, takımdaki sakat futbolcuların iyileşmesi ve Afrika Uluslar Kupası'na gidecek oyuncuların takıma yeniden katılmasıyla birlikte ikinci yarıya en iyi şekilde başlayacaklarına inandığını sözlerine ekledi.

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Spor Toto Süper Lig, Hatayspor, Hatay, Savaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Hatayspor'un hedefi Süper Ligi ilk 10 içinde bitirmek - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Hatayspor'un hedefi Süper Ligi ilk 10 içinde bitirmek - Son Dakika
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