Hatayspor'un Transfer Yasağı Kaldırılıyor - Son Dakika
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Hatayspor'un Transfer Yasağı Kaldırılıyor

Hatayspor\'un Transfer Yasağı Kaldırılıyor
24.07.2025 10:21
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Hatayspor, Mehdi Boudjemaa'ya borcunu ödeyerek transfer yasağını 2025-2026'da kaldıracak.

HATAYSPOR Kulübü yönetimi, geçmiş dönemden Mehdi Boudjemaa'ya olan 140 bin euroluk borcun ödenmesinin ardından transfer yasağının 2025-2026 sezonunun devre arasında kalkacağını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Basında çıkan transfer yasağı geçici bir yasak olup tedbir amaçlı uygulanmıştır. Mehdi Boudjemaa'nın geçmiş dönemden alacağı olan 140.000 Euro ödendiği takdirde bu yasak kalkacaktır. Mevcut transfer yasağı 2025-2026 sezonunun devre arası transfer döneminde kalkacak olup, bu yasak 2023-2024 sezonunda yapılması gereken ödemelerin yapılmaması nedeniyle uygulanmıştır" denildi.

Kaynak: DHA

Hatayspor, Ekonomi, Futbol, Finans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hatayspor'un Transfer Yasağı Kaldırılıyor - Son Dakika

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